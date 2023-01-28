المنفي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا آليات استمرار استقرار ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، رئيسة مجلس الوزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آليات استمرار استقرار ليبيا.

وكان رئيس الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، قد استقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة الليبية طرابلس.