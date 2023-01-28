معلقا على اتفاقية إيني.. الكحيلي: الأيام المقبلة حبلى بالتنازلات والمفاجآت للمواطن البسيط

اعتبر عضو مجلس النواب “الصادق الكحيلي” أن توقيع اتفاقية إيني هي زيادة انبطاح تحت سيطرة الأجنبي وتنازل أكبر على حصة ليبيا

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن، ما صرح به وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون مقابل تأييد الدبيبة في البقاء في الحكومة وزيادة منح الجانب الإيطالي ميزات أكثر خير دليل. مضيفا أن، الأيام المقبلة حبلى بالتنازلات والمفاجآت للمواطن البسيط.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي:” اتفاقيتنا ستغطي ثلث ما يتعلق بالتصدير الخاص بإيطاليا”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لإيني، خلال التوفيع على اتفاقية مع مؤسسة النفط اليوم في طرابلس بقيمة 8 مليارات يورو:” وقعنا أهم اتفاق في العشرين سنة الأخيرة بين البلدين وهو يتعلق باكتشافات تمت منذ زمن بعيد”.

وتابع:” اتفاقيتنا تفتح الباب أمام استثمارات أخرى في ليبيا لمضاعفة إنتاج الطاقة وتشمل جوانب مهنية للشركات الإيطالية”.

واستطرد:” فخور بتوقيعي اتفاقية تنقيب عن النفط والغاز مع الجانب الليبي، وامتلك ذكريات مهنية في ليبيا، حيث بدأت حياتي العملية فيها بالتنقيب عن النفط في عام 1982″.