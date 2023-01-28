باتلي في لقائه برئيس الكونغو: اتفقنا على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا

قال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مساء اليوم السبت “حظيت أمس بشرف لقاء فخامة رئيس الكونغو السيد دينيس ساسو نغيسو. حيث أطلعته على مستجدات مشاوراتي مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023”.

وأضاف باتيلي أن الرئيس ساسو نغيسو شدّد على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد.

و تابع أن “في هذا السياق، اتفقنا على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته. وقد جددت التأكيد على دعم بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد”.