رئيس الكونغو يؤكد للمبعوث الأممي أن الأزمة في ليبيا مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي

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أكد، رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، وأن على الجميع أن يضطلع بدور إيجابي في حلها.

جاء ذلك وفق ما أدلى به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، اليوم السبت، على خلفية لقائه مع الرئيس الكونغولي بصفته رئيسا لفريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا.

وقال باثيلي، إن ساسو نغيسو أكد أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي، مشيرًا إلى أنه تعهد بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة.

وأضاف باثيلي، أن الرئيس ساسو نغيسو شدد على أن المصالحة الوطنية، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد.