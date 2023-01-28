الادارة العامة للبحث الجنائي تكشف ملابسات قضية قتــل المجني عليه “حمزة الخشمي”

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي من ضبط مرتكبي واقعة قتل المجني عليه المواطن حمزة خليفة الخشمي،

وقالت الادارة في بيان صادر عنها “أنه حيثبعد ورود بلاغ إلى مجموعة التحريات بالمستشفيات بإدارة التحري والإستدلال بالإدارة العامة عن وصول شخص إلى مستشفي الجلاء مصاب بعيار ناري يدعى حمزة خليفة الخشمي مواليد 1991سكان منطقة الصابري.

ووفقا للبيان “على الفور تم إعداد محضر جمع معلومات وانتقل أعضاء إدارة التحري والإستدلال إلى مسرح الجريمة لسماع أقوال الشهود وجمع المعلومات ومسح مكان الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة”،

وقال البيان أنه تم تحديد نوع ولون المركبة التي قامت بالرماية على المجني عليه.. تم تكليف فريق عمل بالتحري وجمع المعلومات حول المركبة الظاهرة في فيديو بمكان الواقعة و تم تحديد مكان تواجد المركبة،

وبحسب البيان تم إعداد مربعات امنية وانتشار أعضاء التحريات حول مكان تواجد المركبة وبعد تحرك المركبة المشتبه بها تم ضبط المركبة؛ومن على متنها وهو شخص يدعى م ن خ . وانتقل به إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي. وبالإستدلال معه من قبل مأمور الضبط القضائي اعترف ان الشخص الذي قام بالرماية على المجني عليه هو المدعو/ ا ن خ الذي كان معه بالمركبة وبتحديد مكان تواجد المدعو ا ن خ ..

واضاف البيان أنه “تم انتقال أعضاء التحريات مكان تواجده وعند محاولة ضبط المتهم الثاني قام بمقاومة أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي وبعزيمة رجال تحريات الإدارة تم ضبطه وضبط أداة الجريمة وانتقل به الي مقر الإدارة العامة وبالاستدلال معه وتوجيه الاتهام اليه اعترف بما نسب إليه وقيامه بالرماية على المجني عليه المواطن حمزة الخشمي.. بواسطة سلاح ناري بندقية نوع كلاشن كوف”.

وبحسب البيان اتخدث الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإيداع المشتبه فيهم بالحجز القانوني وتم تحريز أداة الجريمة وأحيلت أوراق القضية إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.