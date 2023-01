“باتيلي” في الكونغو ويبحث مع رئيسها الأزمة الليبية

قال رئيس الكونغو، ساسو نغيسو، إن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق إفريقي وعربي ودولي، ويجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها، وفق قوله.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس الجمعة، في العاصمة الكونغولية “كينشاسا”، وذلك في إطار المباحثات الإفريقية بشأن ليبيا.

وشدد الرئيس “نغيسو” على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من جميع الأطراف الليبية دون شرط أو قيد، طبق قوله.

كما اتّفق، خلال الاجتماع، على تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، بحسب وصفه.

يُذكر أن ساسو نغيسو هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا كذلك، وقد عبّر، منتصف يناير الجاري، عن آماله في أن يعقد الليبيون مؤتمر المصالحة وأن تُنظّم من خلاله الانتخابات، وفق قوله.

المصدر: المبعوث الأممي + ليبيا الأحرار

