باتيلي من الكونغو برازافيل: أهدف لتبادل المشاورات حول ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إن زيارته للكونغو برازافيل تهدف إلى تبادل المشاورات حول سبل عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي سوياً لإنجاز مهمة استعادة الاستقرار والسلام في ليبيا.

والتقى باتيلي، رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، مساء الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وتحدث الطرفان عن عدة موضوعات من بينها الاستعدادات لمؤتمر المصالحة الليبية القادم الذي سيقود مختلف الأطراف إلى إجراء الانتخابات العامة.

ووصف باتيلي الملف الليبي بالملف الأفريقي المعقد، حيث يتطلعون لعقد مؤتمر المصالحة بين الليبيين.

وأوضح أن هناك العديد من العقبات، ولكن مع الإرادة للمضي قدما، سيجرى التغلب عليها تدريجياً، مؤكدا أن الكثير من المشاكل التي تعترض الدولة الليبية لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار.

وشرع باتيلي في جولة خارجية لدول جوار ليبيا قادته أولا إلى الجزائر طلبا للدعم في إطلاق حوار بين مختلف الأطراف، فبعد استقباله من قبل الرئيس عبدالمجيد تبون، في العاصمة الأربعاء الماضي.

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