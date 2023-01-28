“برنيق للطيران” تستعد لاستقبال طائرتها الخامسة 5 A-BRE

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تستعد شركة برنيق للطيران لاستقبال طائرتها الخامسة والمسجلة تحت اسم 5A-BRE ، التي تخضع حالياً لعمليات تجهيز، بعد أن تم تسجيلها فعلياً ونقل ملكيتها بالكامل لتنضمّ إلى أسطول شركة برنيق للطيران، استعداداً لفتح العديد من الوجهات المحليـة والدوليــة الجديــــدة.

الشركة ووفقاً لبيان صادر عنها رصده موقع الوطن، أوضحت أنها تقدم لكل العملاء خدمة معرفة جدول الرحلات وتفاصيلها وحجز التذاكر أونلاين، عن طريق تحميل تطبيق برنيق على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.