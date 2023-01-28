إستعداداً لفتح العديد من الوجهات.. برنيق للطيران تستقبل طائرتها الخامسة

تستعد شركة برنيق للطيران لإستقبال طائرتها الخامسة والمسجلة تحت اسم 5A-BRE ،وفقا لبيان صادر عن الشركة عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأضاف المنشور أن الطائرة تخضع الأن لعملية الإكساء بألوان هويتنا بعد أن تم تسجيلها فعلياً ونقل ملكيتها بالكامل لتنظم إلى أسطول شركة برنيق للطيران المكون من طائرات Airbus-A320 إستعداداً لفتح العديد من الوجهات المحليـة والدوليــة الجديــــدة .

وتابع المنشور أن الشركة تقدم لكل العملاء خدمة معرفة جدول الرحلات وتفاصيلها وحجز التذاكر أونلاين عن طريق تحميل تطبيق برنيق على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية .