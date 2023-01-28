رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني.



وضم اللقاء، نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.



واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمنٍ قريب.



كما ناقش سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل إتفاقية الصداقة بين البلدين.