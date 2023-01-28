بن قدارة: 1.5 مليار دولار ديون شراء الديزل والبنزين.. والاستثمار متوقف منذ 2008

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قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بنقدارة، إن خزينة الدولة تكبدت 1.5 مليار دولار، كديون متعلقة بشراء الديزل والبنزين، وإن فاتورة استيراد المحروقات، تصل إلى 36 مليار دينار سنوياً، مبيناً أن تكلفة حفر بئر نفط واحدة، تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار، ولا يوجد قدرة مالية لتوفير هذه الاستثمارات للتنقيب والاستكشاف المتوقف منذ عام 2008.

وأضاف إن ليبيا قادرة على إنتاج مليوني برميل من الخام يومياً في حال استقرار الأوضع وتوفر الميزانيات، معتبراً أن مناخ عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى توفير الاستثمارات، سبب صعوبات في التنقيب واستكشاف الخام.

وأشار إلى أن المؤسسة تدعم العامة للكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنوياً، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، ما تسبب في تخفيض الصادرات النفطية إلى شركة إيني الإيطالية، لافتاً إلى أن معدل إنتاج ليبيا من الغاز بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2022، من بينها 850 مليون إلى 900 مليون قدم مكعب مخصصة يومياً لشركة الكهرباء، و250 مليون قدم مكعب لأغراض التصدير، والبقية لصناعة الحديد والصلب والأسمنت، والغاز المصاحب.

وأوضح قدارة أنه تم تسجيل 18 ألف مواطن في منظومة التوظيف الخاصة بالمؤسسة، وسيتم توظيف من تنطبق عليهم الشروط، إذ بلغت نسبة المسجلين في طرابلس (23%)، وبنغازي (18%)، والهلال النفطي (11%)، والجنوب (10%)، والزاوية (6%)، وطبرق (4%)، مؤكداً أنه سيجري تعيين كل من تخرج من التخصصات النفطية أو علوم الأرض أو معهد عالٍ للدولة في تخصصات نفطية، بغض النظر عن العدد.