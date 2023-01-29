ليبيا.. حكومة الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية

وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، توقع مذكرة تفاهم مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني، في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب منصة “حكومتنا”، على فيسبوك، تم ذلك بإشراف رئيس الوزراء عبدالحميد دبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة بلاده وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتسليم 5 زوارق دورية ممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تاياني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت: “نعزز التعاون مع ليبيا، ونسعى لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

وجاء ذلك على هامش زيارة وفد إيطالي برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني إلى العاصمة طرابلس.

وقالت ميلوني، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إن تأثيرات خارجية تعمل على زعزعة الوضع في ليبيا، مشددة على أن ليبيا شريك استراتيجي مطلق لإيطاليا.

وأكدت ميلوني على أهمية العمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قائلة: “رغم الجهود الليبية فما زالات أرقام الدخول الشرعي إلى إيطاليا من ليبيا مرتفعة، وقد زادت بنسبة 50% ونحن ملتزمون بمساندة ليبيا في إدارة هذه التدفقات”.