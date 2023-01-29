خليل: بلدية “غات” تمرّ بأزمة وقود ازادت تأزما عن السابق

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية غات “إبراهيم خليل” أن، البلدية تمرّ بأزمة وقود ازادت تأزما عن السابق.

وأضاف “خليل” في تصريحات صحفية أن، خروج الناس في وقفات احتجاج لأن انعدام الوقود بلغ حدا لا يطاق. مشيرا إلى أنه، لا مبرر لاستمرار مشكلة نقص البنزين في غات ومدن الجنوب، في ظل استقرار البلاد.

لافتا إلى أن، حقول النفط قريبة من البلدية والمواطن يدفع مبالغ تصل إلى 7 دنانير لشراء لتر البنزين. مؤكدا، أن تزويد محطات الوقود مرة كل 10 أيام لا يكفي لسدّ حاجة المواطن.

وتابع قائلا: نشتري البنزين منذ أكثر من 10 سنوات بسعر مرتفع عن التسعيرة المعروفة، ومع ذلك يكاد يكون معدوما. ولفت إلى أنه، وقع حريق أمس في غات فأخمُد بجهود المواطنين لخلوّ سيارات الإطفاء من الوقود..

واستطرد قائلا: شكلنا لجنة لتواصل مع المستودعات والمحطات ومؤسسة النفط، وستبدأ عملها هذا الأسبوع. مؤكدا، استنفد سكان غات مدخراتهم ومرتباتهم في ظل غلاء الوقود والغاز..

وأشار إلى أنه، يبلغ سعر أسطوانة الغاز 35 دينارا في الأوقات الاعتيادية، وتتجاوز 100 دينار في الأزمات. لافتا أن، الغضب داخل البلدية وصل أشُدَّه على الرغم من الوعود المتكررة، وهو مستمر إلى حين حل الأزمة.

وتابع “خليل” قائلا: يفكر أغلب السكان بمغادرة غات إلى مناطق تتوفر بها الخدمات الأساسية من نفط وغاز وغيرها.

مؤكدا، نزحت بالفعل عائلات كثيرة إلى الشمال والشرق والغرب في ظل تفاقم هذه الأزمة.