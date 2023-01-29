قسم العناية الفائقة بمستشفى المقريف يتعرض لاعتداء من أشخاص توفــيت والدتهم

تعرض قسم العناية الفائقة بمستشفي الشهيد أمحمد المقريف في أجدابيا لاعتداء من قبل أشخاص توفيت والدتهم البالغة 64 عام.

وقال المستشفى في بيان رسمي صادر عنه أنه “يوجد بقسم العناية عدد من الحالات الحرجة الموضوعة على التنفس الصناعي وحالات تعاني من جلطات”.

وفيما يلي تفاصيل البيان: