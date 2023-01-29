قسم العناية الفائقة بمستشفى المقريف يتعرض لاعتداء من أشخاص توفــيت والدتهم

تعرض قسم العناية الفائقة بمستشفي الشهيد أمحمد المقريف في أجدابيا لاعتداء من قبل أشخاص توفيت والدتهم البالغة 64 عام.
وقال المستشفى في بيان رسمي صادر عنه أنه “يوجد بقسم العناية عدد من الحالات الحرجة الموضوعة على التنفس الصناعي وحالات تعاني من جلطات”.
وفيما يلي تفاصيل البيان:
- المعتدون هجموا بكل وحشية على العناية الفائقة وبها عناصر الطبية وطبية المساعدة.
- المجموعة قامت بتكسير عدد من أجهزة التنفس الصناعي واجهزة قياس العلامات الحيوية تقدر بثمن باهظ جدًا وتم توريدها قبل أشهر معدودة.
- المعتدون قاموا بترويع العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل القسم حيث كان أغلبهم من العنصر النسائي والاعتداء بالضرب على احد المشرفين.
- في حال وجود خطأ طبي فإن بإمكان المتضرر أن يلجأ الى الجهات القضائية والظبطية والطبيب الشرعي وقانون المسؤولية الطبيبة.
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