سويري: ليبيا تحتاج بشكل عاجل لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية والتوافق التام على موادها

رأى المحلل السياسي، سالم سويري، أن بلاده لم تصل بعد لنقطة إيجابية منذ عملية برلين، باستثناء وقف إطلاق النار، موضحا أن المسار العسكري هو المسار الأنجح بين مسارات عملية برلين خاصة اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” على عدة نقاط مهمة تؤسس لعملية توحيد المؤسسة العسكرية.

واستدرك سويري في تصريح صحفي، أن المسار العسكري تواجهه قضية شائكة، وهي إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والخيارات إزاءها صعبة للغاية وتحتاج لمزيد من الدعم الدولي.

وتابع سويري، أن المسار السياسي يواجه فشلا ذريعا، حيث عادت البلاد للانقسام السياسي خاصة مع فشل الحكومة منتهية الولاية في الإعداد للاستحقاق الانتخابي.

واختتم بأن ليبيا تحتاج بشكل عاجل لإنهاء أزمة القاعدة الدستورية والتوافق التام على موادها ووضع أجندة العملية الانتخابية لتشكيل سلطة موحدة منتخبة تشرف على الانتقال الحقيقي نحو الاستقرار سواء عبر توحيد المؤسسات أو إخراج المرتزقة أو حل المليشيات أو التصدي للتدخل الخارجي السلبي أو إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة.