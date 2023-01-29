الاتحاد الأفريفي: استمرار الوضع القائم في ليبيا له مخاطر

تعهد رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وحذر نغيسو خلال لقائه أمس الجمعة بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، من مخاطر استمرار الوضع القائم، مؤكدا أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق إفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها.

وبصفته رئيسا لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أكد ساسو نغيسو أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي.

وشدد نغيسو على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد.

بدوره قال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر” إنهما اتفقا على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.