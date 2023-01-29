السريري: مجلس النواب غير قادر على إجراء القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة، فتح الله السريري، أنه لا مانع لديهم لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، مبينا أنهم في انتظار تحديد الزمان والمكان.

وعلق السريري على دعوة لجنة مجلس النواب للانعقاد واستئناف المحادثات بأنها تُقسط كلام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وما حدث في جلسة النواب الأخيرة.

واختتم السري حديثه قائلا: “مجلس النواب غير قادر على إجراء القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والانتخابات دون موافقة مجلس الدولة وهذه المسألة تسقط صفة أنه جسم استشاري”.