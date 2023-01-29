مصباح أوحيدة: اتفاقية “مؤسسة النفط وإيني” في ظاهرها استثمار والباطن لا يمكن معرفته

علّق النائب بمجلس النواب مصباح أوحيدة، على الاتفاقية التي وقّعت اليوم السبت، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية والتي تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

وقال أوحيدة، عبر تغريدة على تويتر، إن “الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية في ظاهرها استثمار 8 مليار يورو، والباطن لا يمكن معرفته إلا بالاطلاع على بنودها وإعطاء الرأي فيها من قبل مختصين في القانون والنفط والاستثمار”.

ووقعت الاتفاقية اليوم في طرابلس في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ملوني، التي زارت طرابلس اليوم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 و9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي، فضلا عن تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

وأضافت، أن حجم احتياطيات النفط المؤكدة في القطعتين يبلغ 6 تريليونات قدما مكعبًا بسعة إنتاجية تقديرية تبلغ حوالي 750 مليون قدما مكعبة من الغاز يوميًا ولمدة 25 عامًا.

وأشارت إلى أن تطوير الاتفاقية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ ما يقارب من أكثر من ربع قرن وتعزز صعود الدولة الليبية مجددًا كأحد أبرز الدول المنتجة للطاقة حول العالم.