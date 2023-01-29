لنقي: الحكومة المنتهية تتعامل مع خزينة الدولة باعتبارها المغارة السحرية

أشار عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، إلى “ما يستشعره قطاع كبير من الليبيين من ضيق وغضب تجاه المبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات التي ليست أولوية بالنسبة لهم”،

وأشار لنقي في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، إلى أن “ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام معمر القذافي، اندلعت بالأساس ضد الطغيان والفساد”.

وطالب لنقي، بضرورة أن “يبتعد الاحتفال بهذه المناسبة كليةً عن أي شبهات فساد أو مبالغة في الإنفاق والمظاهر”، مقترحاً أن يتحمل مالياً المنظمات المدنية والأحزاب تكلفة احتفالات شعبية بسيطة في الشوارع والميادين.

واستكمل لنقي: “للأسف هم لن يكتفوا بهذا الاحتفال الشعبي، فالجميع يدرك أن بعض المسؤولين باتوا يسارعون لتوظيف أي مناسبة لنهب المال العام، بما في ذلك الأعياد الوطنية، وعلى الأرجح سينظمون حفلاً كبيراً تُحمّل تكلفته لخزينة الدولة”.

وتابع: “كثيرون بمن فيهم الحكومتان المتنازعتان على السلطة باتوا يتعاملون مع خزينة الدولة باعتبارها المغارة السحرية بالقصة الفلكلورية الشهيرة (علي بابا والأربعين حرامي)”.