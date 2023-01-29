نقابة المهن الطبية المساعدة تدعو لمظاهرات سلمية

الوطن| رصد

دعت النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة، إلى إقامة مظاهرات سلمية في كل المدن الليبية للمطالبة بتنفيذ مطالب القطاع بعد تقاعس الحكومة منتهية الولاية عن تنفيذها.

وأشارت النقابة إلى أنها عقدت اجتماعا بمشاركة فروعها عبر غرفتها الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الاتفاق على تكليف نقباء البلديات بمخاطبة مديريات الأمن لأخذ الأذن وحماية التظاهرات وتحديد المكان وساعة الانطلاق، وإعطاء العلم للخدمات الصحية والمستشفيات.

كما تم الاتفاق على إصدار بيان موحد يشمل جميع المطالب وتحديد سقف زمني للحكومة للرد، وفي حل لم تستجب الحكومة بالمدة المحددة ستعلن النقابة الاعتصام وتحدد المستهدفين من الاعتصام وتتخذ ما يلزم لحماية عناصرها وإبلاغ كل السلطات المعنية.

وحمّلت النقابة الحكومة المسؤولية أمام النائب العام والنيابات المختصة والقضاء والسلطات التشريعية والرئاسية والمجتمع، عن الأضرار الطبية والصحية التي قد تنشأ عن الاعتصام.

وأوضحت أنها حددت يوم الثلاثاء المقبل لإقامة الوقفات الاحتجاجية، واستثنت من الحضور كل عنصر طبي متواجد في أماكن عمل مهمة تؤثر على حياة المرضى.