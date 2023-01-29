باثيلي ونغيسو يقترحان تواجد فريق مصالحة تابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو بصفته رئيساً لفريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، وذلك لبحث مستجدات المشاورات الأخيرة مع مختلف الأطراف في ليبيا، ومساعي البعثة لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات في ليبيا، وفق تعبيره.

باثيلي وعبر سلسلة تغريدات له علي “تويتر”، قال إن نغيسو أكد أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي، مشدداً على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد، فيما خلُصَ اللقاء إلى الاتفاق على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الأفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، على أن تُوفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته، بينما أكد باثيلي على دعم بعثة الأمم المتحدة لهذا المقترح.

من جانبه تعهد نغيسو بدعم جهود الأمم المتحدة، مسلطاً الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، مؤكداً أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، ما يدعو الجميع للقيام بدور إيجابي في حلها.