شمام: حكومة الدبيبة تواصل توقيع الاتفاقيات وسط صمت مريب من “المجلسين”

قال محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، أن حكومة الدبيبة تواصل توقيع الاتفاقيات الدولية وسط صمت مريب من مجلسي النواب والدولة.

وكتب شمام على “فيسبوك” قائلا: وزير النفط محمد عون يفتح النار على رئيس مؤسسة النفط على خلفية ” تنفيع” شركة ايني الايطالية ويتهمه بالتفريط في حقوق الوطن وثرواته.

وأضاف شمام قائلا: حكومة الدبيبة المؤقتة تواصل توقيع الاتفاقيات الدولية وسط صمت مريب من مجلسي النواب والدولة والقيادة العامة في الرجمة. وفقا لمنشوره.

واختتم منشوره متسائلا: من يقف وراء بن قدارة ومكنه بالتصرف المنفرد؟

ووقعت اتفاقية اليوم في طرابلس، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية والتي تتضمن تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي، في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة ورئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ملوني، التي زارت طرابلس اليوم.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 و9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي، فضلا عن تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

وأضافت، أن حجم احتياطيات النفط المؤكدة في القطعتين يبلغ 6 تريليونات قدما مكعبًا بسعة إنتاجية تقديرية تبلغ حوالي 750 مليون قدما مكعبة من الغاز يوميًا ولمدة 25 عامًا.

وأشارت إلى أن تطوير الاتفاقية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ ما يقارب من أكثر من ربع قرن وتعزز صعود الدولة الليبية مجددًا كأحد أبرز الدول المنتجة للطاقة حول العالم.