حكومة الدبيبة تضيق على عائلة أبو عجيلة مع قرب جلسة المحاكمة

الوطن / رصد

قال ابن شقيق أبوعجيلة المريمي “عبدالمنعم المريمي ان المحكمة الاتحادية بواشنطن حددت 8 فبراير المقبل، موعدًا لجلسات المحاكمة بعد أن أُجلت أمس الأربعاء.

مشيرا في تصريحات صحفية الى قرب توقيع الاتفاق النهائي مع فريق دفاع مختص مكون من 5 محامين بعد الانتهاء من تشكيله، والذي سيمثّل أبوعجيلة أمام القضاء الأمريكي في الجلسات المقبلة.

مؤكدا على ان حكومة “الدبيبة” ترفض تسهيل أي إجراءات للعائلة ولم تُكلف أي شخص من الخارجية ليسهل إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية.

لافتا الى ان عائلة “أبوعجيلة” لم تتحصل على التأشيرة حتى اللحظة باستثناء زوجته.