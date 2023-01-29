ميلوني: زيارتي إلى طرابلس كانت “مهمة إيجابية”

وصفت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، زيارتها إلى طرابلس بالمهمة الإيجابية، مشيرةً إلى التوقيع على اتفاقات مهمة بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت ميلوني في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مهمة إيجابية للحكومة الإيطالية اليوم في طرابلس، جرى التوقيع على اتفاقات مهمة بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية“.

وأشارت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى استعداد بلادها الكامل لتشجيع مسار المضي نحو إجراء انتخابات مشروعة وتحقيق الاستقرار في ليبيا، مقدمةً شكرها لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على حفاوة الاستقبال والمحادثات المثمرة، حسب تعبيرها.