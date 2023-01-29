القطراني يكلف لجنة لبحث احتياجات مدينة الكفرة

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أصدر نائب رئيس الوزارء في الحكومة الليبية علي القطراني القرار رقم 12 لسنة 2023 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار علي السعيدي

وبحسب القرار تتولى اللجنة التواصل مع الأعيان والقيادات الاجتماعية من المواطنين بمدينة الكفرة للوقوف على اجتياجاتهم ودعم السلم الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد

وطالب القرار اللجنة بتقديم نتائج أعماله لمدة لا تتجاوز ال 3 اسابيع من تاريخ تكليفها

كما سمح القرار للجنة الاستعانة بمن يلزم في سبيل انجاز مهامها على أكمل وجه

ويعتبر القرار ساريا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه