دون الإعلان عن تفاصيلها.. المنقوش توقع اتفاقية مع إيطاليا لمكافحة المهاجرين

وقعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش مذكرة تفاهم مع نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني، تخص مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب بيان لحكومة الدبيبة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة في تدوينة عبر “فيسبوك”: “عقب المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد اليوم بالعاصمة طرابلس لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وفيما لم تكشف حكومة الدبيبة عن تفاصيل الاتفاقية، ذكرت منصة “حكومتنا” التي يشرف عليها وزير الاتصال بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، إن الدبيبة عقد مباحثات ثنائية مع ميلوني وأطلعها على الإجراءات المتخذة لمنع المهاجرين غير الشرعيين.

يشار إلى أن ميلوني زارت طرابلس على رأس وفد إيطالي السبت، وتابعت مع الدبيبة إجراءات منع المهاجرين غير الشرعيين.

وخلال الزيارة جرى توقيع اتفاقية استكشاف وتطوير بقيمة 8 مليارات يورو بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية.