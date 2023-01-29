شرطة قصر الأخيار تضبط مسجل خطر رفقة فتاة دهسا عنصري أمن

قامت العناصر الأمنية في مركز شرطة قصر الأخيار بضبط مركبة كان يقودها من ذوي السوابق والمجرمين الخطرين ومعه فتاة، بعد دهسهما عضوين بمكتب الدعم المركزي #مسلاتة وحالتهما حرجة.

وقال المركز في بيان رسمي نشرته وزارة الداخلية، أنه تم ضبط المركبة وضبط فتاة كانت تقودها وبتفتيش سجلات المراكز داخل النطاق تبين بأنها مطلوبة لغرفة العمليات الفرعية القره بوللي على ذمة عدة محاضر.

وأضاف البيان أنه تم ابلاغ مركز شرطة بن ناصر بمديرية أمن مسلاتة بضبط المركبة وذلك لاستكمال الاجراءات القانونية حيال الواقعة من حيث الاختصاص.