الطقس في ليبيا.. أجواء باردة وأمطار متفرقة على الشمال

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء شتوية باردة على معظم أنحاء البلاد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء: قليلة السحب وتتكاثر من مساء اليوم يتخللها هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة غدا، خصوصا المناطق الساحلية الممتدة من (شرق طرابلس إلي مصراتة) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري).

وتكون الرياح غربية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض مناطق الساحل، وتتراوح درجات الحرارة بين 10 و16 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، ومن المتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على بعض المناطق، خصوصا على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي – المرج – مرتفعات الجبل الأخضر) قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري).

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وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، حيت تنشط يوم الغد علي أغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 13 و19 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها -غـات- غدامس- الحمادة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و20 درجة مئوية.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، تكون حالة السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضاً غداً.