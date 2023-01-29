المنفي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا استحقاقات خارطة الطريق في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيسة الوزراء الإيطالية “جيورجيا ميلوني”، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي “أنطونيو تاياني”، ووزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوسي”.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وآليات استمرار استقرار ليبيا عبر استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للوصول إلى إنجاز الانتخابات في زمنٍ قريب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتفعيل إتفاقية الصداقة بين البلدين.