المستشار صالح يزور معرض القاهرة للكتاب

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والوفد المرافق له، السبت، زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتفقد عقيلة والوفد المرافق له جناح جامعة طبرق ودار نشر أويا طرابلس واتحاد ناشري ليبيا، وجناح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، حيث اطلع على مختلف الكتب والإصدارات، وأبدى إعجابه بمنتجات المركز وإصداراته المتنوعة في الشأنين الإقليمي والدولي.

وتخللت زيارة رئيس مجلس النواب في أروقة المعرض المتعددة جولة بدور النشر الليبية المشاركة، وجناح اتحاد الناشرين الليبيين في المعرض، حيث كان في استقباله رئيس مكتب اتحاد الناشرين الليبيين في المنطقة الشرقية ورئيس تحرير صحيفة الديوان علي بن جابر.

وتقدم رئيس مكتب اتحاد الناشرين الليبيين بالمنطقة الشرقية بإحاطة لرئيس مجلس النواب، شملت نبذة توضيحية عن دور النشر الليبية وإصداراتها، وما تحقق من المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، الذي يعد من أعرق معارض الكتاب العربية.