لدعم الشبكة.. الكهرباء تشرع في ربط محطة الحقن في أوباري

العنوان-أوباري

شرعت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الهوائية لربط محطة الحقن بمحطة توليد أوباري الغازية.

وأوضحت الشركة في بيان إن هذا المشروع يهدف إلى دعم شبكة 66 كيلو فولت بالمنطقة، وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري، وذلك بإشراف إدارة مشروعات التوزيع الجنوبية.

كما أشارت الشركة إلى استكمال أعمال خط نقل الطاقة الكهربائية (العزيات- المخيلي) بمنطقة درنة.

ولفتت إلى فك الأعمدة الخشبية الموقتة وربط الأبراج الجديدة بدلا من المنهارة وشحن الخط، وذلك في زمن قياسي، وبإشراف الإدارة العامة للجهد المتوسط.