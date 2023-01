عقب توقيع اتفاقية مع شركة إيني.. بن قدارة: الاتفاقية ستمكن من استثمارات لم تشهدها ليبيا منذ ربع قرن

ليبيا – جرى اليوم السبت مراسم توقيع تطوير اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية للنفط والغاز.

رئيس شركة إيني قال خلال مراسم التوقيع :”إننا هنا لتوقيع أهم اتفاقية في السنوات العشرين الأخيرة بين إيطاليا وليبيا”

وأكد رئيس شركة إيني أنه تم الاتفاق على تطوير الإمكانيات الضخمة بقيمة 8 مليارات يورو.

ومن جانبه شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على المراعاة في الاتفاقية مصالح الدولة الليبية والشريك رئيس شركة إيني.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن من استثمارات لم تشهدها ليبيا منذ ربع قرن، مبيناً أن ليبيا تؤمّن جزءًا من مصادر الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي وسيتم العمل على تعزيز هذه الشراكة.

وأكد على أن هذه الاتفاقية دليل على أن قطاع النفط في ليبيا خالً من المخاطر وسينهض من جديد للمنافسة بقوة.

مكرراً طلبه لكل الشركات العالمية الشريكة للعودة لنشاط الاستكشاف في ليبيا بفاعلية، مضيفاً “لن نقصر في واجبنا تجاه الشعب الليبي وسنعمل بكل استقلالية وحرفية”.

