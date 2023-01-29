رئيس مجلس النواب يزور دور النشر الليبية المشاركة في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة 29 يناير 2023 (وال) _ زار رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، صباح أمس السبت؛ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، الذي انطلقت دورته 54 الخميس الماضي.

وتخللت زيارة رئيس مجلس النواب في أروقة المعرض المتعددة؛ جولة بدور النشر الليبية المشاركة، وجناح اتحاد الناشرين الليبيين في المعرض، حيث كان في استقباله رئيس مكتب اتحاد الناشرين الليبيين في المنطقة الشرقية الأستاذ علي بن جابر.

وتقدم رئيس مكتب اتحاد الناشرين الليبين بالمنطقة الشرقية؛ بإحاطة لرئيس مجلس النواب، شملت نبذة توضيحية عن دور النشر الليبية وإصداراتها، والمنجزات المتحققة بالمشاركة في معرض القاهرة للكتاب، الذي يعد من أعرق معارض الكتاب العربية.

و في ذات السياق، شاركت جامعة طبرق للمرة الأولى في تاريخها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وتعتبر بهذه المشاركة؛ الممثل الوحيد للجامعات الليبية.

وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح؛ لرعايته ودعمه هذه المشاركة، التي مكّنتها من تقديم منشوراتها وإصداراتها الفكرية والعلمية للقارئ العربي. (وال _ القاهرة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال