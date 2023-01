أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار موجة شتوية باردة على أغلب مناطق ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على معظم مناطق الشمال.

المركز وفي النشرة اليومية للأحوال الجوية نشرها عبر صفحته بفيسبوك توقع سقوط حبات البرد مع تكاثر للسحب الرعدية على المنطقة الممتدة من شرق طرابلس إلى مصراتة.

كما أشار إلى احتمالية سقوط أمطار يتخللها بعض السحب الرعدية خاصة في مناطق الجبل مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تتراوح بين 13 إلى 19 درجة مئوية.

وعن درجات الحرارة لفت المركز إلى أنها مستمرة في الانخفاص على مناطق الشمال الشرقي والغربي والتي تتراوح بين 10 – 20 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء دافئة على مناطق الجنوب والتي تسجل درجات حرارة مابين 23 -28 درجة مئوية.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

The post أمطار متفرقة على مناطق الشمال، مع موجة شتوية باردة ودرجات حرارة منخفضة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار