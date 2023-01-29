للمطالبة بتعيينهم.. متظاهرون يقتحمون مجمع مليتة النفطي في ليبيا

اقتحم متظاهرون مجمع مليتة النفطي في ليبيا أمس السبت، للمطالبة بوقف الضخ إلى إيطاليا.

ويطالب المتظاهرون بالتزام حكومة الوحدة بتعيينهم، حيث قال أحدهم على حسابه بـ “فيس بوك” إن “الحكومة وعدتهم بالتوظيف ولكن كلها زائفة مما اضطر الشباب اليوم إلى إغلاق ضخ الغاز حتى يُسمع صوتهم في هذه الدولة الفاسدة”.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دخل المتظاهرين “للبوابة الصناعية واتجهوا لغرفة التحكم بالمجمع والحرس حاول منعهم”.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة أجرتها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للبلاد شهدت خلالها توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة (إيني) تستهدف زيادة إنتاج الغاز الليبي “لإمداد السوق المحلية في ليبيا وكذلك ضمان التصدير إلى أوروبا”.

وفي تصاعد للخلاف بين المؤسسة النفطية ووزارة النفط في حكومة الوحدة، اعتبر وزير النفط محمد عون الاتفاقية الموقعة مع (إيني) “تفريطاً في حقوق وثروات” ليبيا، وهو ما نفاه رئيس المؤسسة الوطنية مؤكداً أنها “قانونية”.