ليبيا على طاولة بلينكن في القاهرة اليوم

الوطن| رصد

يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في جولة بمنطقة الشرق الأوسط، تتضمن أيضًا زيارتين إلى الضفة الغربية وإسرائيل.

ووفق إفادة للسفارة الأمريكية في مصر، فإن الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان.

ويشير مراقبون إلى أن “زيارة بلينكن لمصر والمنطقة تأتي في إطار الجهود والمساعي لـ(تجنب التصعيد) بفلسطين”.