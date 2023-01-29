جهود لتوسيع التعاون مع مالطا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والعصابات الإجرامية

احتضن مكتب الاتصال والتعاون الدولي في وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة المنتهية اجتماعًا للتنسيق الأمني بين الوزارة والجهات الأمنية في مالطا.

بيان صحفي صادر من الوزارة، أكد أن الاجتماع ضم كل من رئيس المكتب العميد أبو الربيع مخلوف ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري اللواء محمد الجراي والمبعوث الخاص لشؤون الأمن القومي المالطي”ألكسندر دالي”.

ووفقًا للبيان، ناقش الاجتماع التعاون الأمني وآلية تفعيل ما جاء في مذكرة تفاهم مشتركة، وخاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والعصابات الإجرامية.