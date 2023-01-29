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البشتي: ليبيا باتت تباع بالجملة بعد أن كانت تباع بالقطاعي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفاعل عبد الحميد البشتي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني والوفد المرافق لها للعاصمة طرابلس، لتوقيع اتفاقية نفطية مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “بلادنا العزيزة ليبيا يبدو أنها باتت تباع بالجملة بعد أن كانت تباع بالقطاعي”.

يذكر أن البشتي كان قد حذر سابقا من بيع ثروات البلاد، وقال في تدوينة سابقة: “بلادنا العزيزة ليبيا لا زالت تباع بالقطاعي من قبل الساسة المتخصصين في سرقة المال العام، أخاف قريباً ستباع بالجملة، لنصبح مجرد سكان الوطن ولسنا أصحاب الوطن”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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