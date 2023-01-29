وزير النفط الليبي: الاتفاق مع “إيني” تم عبر “مجلس الطاقة” وتجاوز الوزارة

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، رفض اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة الساحل الغربي لليبيا الذي وقعته المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني الإيطالية أمس السبت.

وجدد عون في تصريحات لبرنامج “هذا المساء” الذي تبثه قناة الوسط، أن هذه الاتفاقية غير قانونية وتهدر ثروات الشعب الليبي.

وقال عون، إن تفعيل اتفاق الاستثمار في حقلي غاز في البحر المتوسط (استراكشن A)، و(استراكشن B) لإنتاج 850 مليون قدم مكعب، غير قانوني ويفتقد إلى الندية بين الجانبين الليبي والإيطالي.

واعتبر أن مناصفة التكلفة الاستثمارية في هذا المشروع من خرينة الدولة وبين الجانب الإيطالي هو أمر مجحف.

وأضاف عون لا أجد مبررا لتجاوز وزارة النفط والغاز، وفي يوم من الأيام سيتم تصحيح هذا الوضع، قائلاً قال إن تمرير هذا الاتفاق عبر مجلس الطاقة هو أمر غير قانوني، ويسلب صلاحيات وزارة النفط والغاز، ومن الأفضل أن يكون هذا مجلس استشارياً.