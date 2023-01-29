الهنقاري: ثورتنا مستميتة في مواجهة الصهيونية والأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية والعسكرية

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ثورتهم مستميتة في مواجهة الصهيونية والأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية والعسكرية، بحسب وصفه.

وقال الهنقاري، في منشور له عبر «فيسبوك»: “لكننا مازلنا في بداية طريق النصر. وشعلتها الثورة الليبية المستميتة في مواجهة الصهيونية وعملائها من الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية والعسكرية”.

جاء حديث الهنقاري، في معرض تعليقه على تصريح لرئيس ما يسمى بـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، أحمد الريسوني، قال خلاله: “الشعوب العربية التي خرجت قبل اثنتي عشر سنة للمطالبة بإنهاء الظلم والنهب والاستبداد، تعيش اليوم جحيم مواجهة الثورات المضادة، المدعومة من الصهوينية ودهاقنة الغرب”.