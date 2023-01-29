افتتاح قسم غسيل الكلى بمستشفى غريان

أعلن مستشفى غريان المركزي التعليمي افتتاح قسم غسيل الكلى بعد الانتهاء من صيانة القسم وتجهيزه بمعدات حديثة.

وبين المكتب الإعلامي للمستشفى أن القسم مجهز بمختبر وغرفة إنعاش خاصة بالقسم موضحا أن سعة القسم تتجاوز (55) سرير إضافة إلى تزويده بمحطة لتنقية المياه.

يشار إلى أن الحفل حضره رئيس قسم غسيل الكلى بوزار الصحة ماجدة موسى ورئيسي غسيل الكلى بترهونة وسوق الخميس، إضافة لعضوي مجلس النواب صلاح زوبيك ومجلس الدولة رمضان امبية ومدير أمن غريان ابو عجيلة الحلفاوي، ومدير مكتب الجرحى هيثم حمودة، ومدير مكتب مكافحة الفساد عبدالفتاح دحيدح، وعدد من مسئولي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وعضو لجنة 5+5 اللواء رضوان الغراري، ومسؤول إدارة المجاهدين عميد الصادق طنيش وذوي المرضى.