ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني إنه من كان ينتظر أن يتولى الحكم فينا عمر بن الخطاب سيتفاجأ مما يراه من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “لكن من يعرف الحال ويجيد تقدير الظروف وموازنة الإيجابيات والسلبيات فلن يتوقع خلاف ما يرى”.

Shares

The post الدرقاش: من كان ينتظر أن يتولى الحكم فينا عمر بن الخطاب سيتفاجأ مما يراه من الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية