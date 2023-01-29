المبعوث الأممي ورئيس الكونغو يتفقان على تواجد فريق المصالحة الأفريقي داخل ليبيا

اتفق الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، على ضرورة وجود فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا.

ويضم الفريق خبراء من البلدان الأفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.

وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها باتيلي على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم السبت، تعليقا على زيارته الكونغو برازافيل واجتماعه مع رئيسها الذي يترأس أيضا لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وقال باتيلي إنه أطلع ساسو نغيسو على مستجدات مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى في 2023.

وتعهد ساسو نغيسو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم، وأكد أن الأزمة في ليبيا هي مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، وبالتالي يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها.

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وشدد رئيس الكونغو برازافيل على أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي، مؤكداً أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبية دون شرط أو قيد.