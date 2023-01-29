بعثة “يوبام” تبحث التعاون في أمن الحدود الليبية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني ​​والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام» إن رئيسة البعثة ناتالينا سيا، التقت مديري حرس الحدود الليبيين.

وأشارت البعثة الأوروبية، في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر»، إلى أن رئيستها ناقشت التعاون المشترك في أمن الحدود والمراقبة.

ويوم الإثنين الماضي، بدأت بعثة «يوبام – ليبيا»دورة تدريبية أساسية حول الاستخبارات الجنائية لعناصر حرس الحدود الليبيين، وذلك في إطار الدعم المقدم إلى سلطات الحدود الليبية التابعة لوزارة الدفاع.

نهج أوروبي شامل في ليبيا

ويقول الاتحاد الأوروبي إن تأسسيس هذه البعثة – ومقرها طرابلس – جاء استجابةً لدعوة من دولة ليبيا، معتبرة أنه جزء من «النهج الشامل للاتحاد الأوروبي لدعم انتقال ليبيا وتحولها إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة».

وفي 18 يونيو 2021، جرى تمديد فويض البعثة لمدة عامين إضافيين حتى 30 يونيو 2023، بميزانية قدرها 84.85 مليون يورو للفترة من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2023.