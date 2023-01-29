وزيرة الشؤون الاجتماعية تلتقي نظرائها العرب

عقدت وزيرة الشوؤن الاجتماعية وفاء الكيلاني عدة اجتماعاتمع نظرائها العرب على هامش مشاركتها في الدورة الـ 42 لمؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في الدوحة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن اللقاءات شملت وزراء الشؤون الاجتماعية في الأردن ،اليمن ، السودان العراق مورتانيا ،الصومال، وسلطنه عمان.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة بعض القضايا الاجتماعية وتبادل الخبرات وأكدت الوزيرة على أهمية التعاون العربي المشترك.

كما زار الوفد المرافق لوزيرة الشؤون الاجتماعية مركز الشلفح لذوي الإعاقة للاطلاع على تجربتهم في مجال طيف التوحد.

واطلع الوفد خلال الزيارة على الإدارات والأقسام بالمركز وكيفية العمل به كما تم إعطاء نبذة عن مراكز طيف التوحد التابعة لوزارة الشوون الاجتماعية وآلية العمل بها