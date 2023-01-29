لنقي: علي بابا والأربعين حرامي في ليبيا

الوطن| رصد

انتقد سياسيون وأكاديميون إسراف وبذخ حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، على الاحتفالات الوطنية، وجاء هذا النقد استباقاً لمعلومات غير رسمية عن التعاقد مع مطربة عربية شهيرة لإحياء مناسبة الذكرى 12 لثورة 17 فبراير.

وقال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إن قطاعا كبيرا من الليبيين يشعرون بضيق وغضب؛ بسبب المبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات، التي لا تمثل أولوية بالنسبة لهم، مضيفا أن الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي اندلعت أساساً ضد الطغيان والفساد.

وطالب لنقي بضرورة أن يبتعد الاحتفال بهذه المناسبة، بشكل كلي، عن أي شبهات فساد، أو مبالغة في الإنفاق والمظاهر، مقترحاً أن تتحمل المنظمات المدنية والأحزاب تكلفة احتفالات شعبية بسيطة في الشوارع والميادين.

وقال لنقي: “للأسف هم لن يكتفوا بهذا الاحتفال الشعبي، والجميع يدرك أن بعض المسؤولين باتوا يسارعون لتوظيف أي مناسبة لنهب المال العام، بما في ذلك الأعياد الوطنية، وعلى الأرجح سينظمون حفلاً كبيراً تُحمّل تكلفته لخزينة الدولة”، مضيفاً: “كثير من السياسيين، باتوا يتعاملون مع خزينة الدولة باعتبارها المغارة السحرية في قصة (علي بابا والأربعين حرامي)”.