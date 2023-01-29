لجنة اقتصاد النواب تُؤكد رفضها بيع أصول ليبية في مزاد علني بأفريقيا الوسطى

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب عن رفضها عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع في المزاد العلني، وتعهدت بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد.

وأكدت اللجنة في بيان جاء ممهور بتوقيع رئيسها بدر علي سليمان، أن عملية البيع بهذه الطريقة، وفي هذا الوقت انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي.

وطالبت اللجنة بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه، وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم.

وتمتلك ليبيا في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار، حسب بيان صادر عن “لايكو”.

وحملت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار والإدارة التنفيذية التابعة له.

وأكدت اللجنة عزمها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي ستقوم بالشراء، داعية حكومة أفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية، وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين.

قال، المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، إن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” لازالت، وبدعم الجهات المالكة لها، تعمل على حماية أصول الدولة الليبية والسعي لإعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثماري المبرمة بين بين ليبيا وأفريقيا الوسطى، على غرار الإجراءات التي تمت لاسترجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، وغينيا كوناكري، وغامبيا، والسنغال وغيرها.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله إعلاميا بخصوص مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وببيعها في مزاد علني.

وأضاف القريو، أن المؤسسة الليبية للاستثمار تطمح أن تلعب الجهات السيادية الليبية دورها المناط بها في حماية أصول واستثمارات الدولة الليبية بالخارج.

وقال إن المؤسسة اتخذت، في هذا الشأن، جملة من الإجراءات، أبرزها تقديم شكوى لمكتب النائب العام ضد المدير السابق للشركة خلال 2019، توجت بإصدار بطاقة جلب حمراء من الشرطة الدولية (الإنتربول).

وأضاف، كما قدمت شكوى ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بإجراءات للسيطرة على شركة “لايكو” أفريقيا الوسطى على غرار ما قام به مدير الشركة السابق.