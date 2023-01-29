لنقي: هناك شخصيات اليوم من أبناء جلدتنا رخيصة قابلة لعقد صفقات ولو مع الشيطان

تفاعلت الزهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، مع زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني والوفد المرافق لها للعاصمة طرابلس لتوقيع اتفاقية نفطية مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

كتبت على فيسبوك اليوم: “يشاء القدر أن تخرج النسخة العربية لكتاب البروفسورعلي عبد اللطيف إحميدة “لإبادة الجماعية في ليبيا: الشر، تاريخ استعماري مخفيّ بالتزامن مع أول زيارة لرئيس وزراء إيطالي منذ المرحلة الانتقالية (بوفد كبير رفيع المستوى).”

أضافت: “جورجا ميلوني رئيسة الحكومة الجديدة والتي جاءت للسلطة في يوليو الماضي ممثلة عن اليمين المتطرف وبعد حملة شعبوية قادتها بجدارة قائمة أساسا على خطاب الكراهية للمسلمين واللاجئين والمهاجرين وعلى رفض ملف الهجرة واللاجئين بدعوى التهديد الوشيك من أسلمة أوروبا وبذلك تكون أول حكومة يمينية متطرفة فاشية تصل للسلطة بعد سقوط حكومة موسيليني في عام 1945.”

وتابعت: “يمثل الملف الليبي أهمية محورية لدى حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة وتحديدا دور حرس الحدود على “الشاطئ الرابع لإيطاليا (ليبيا) كما كان يعتبره الفاشييون الطليان في أول القرن الماضي لمنع وصول المهاجرين الأفارقة إلى إيطاليا. فمن وعودها أثناء حملتها حائط منيع على الشواطيء الليبية، لتتولى الميلشيات الليبية بحراسة الحدود ولو بانتهاك كل الجرائم للتذكير بسنوات الشر والتاريخ الاستعماري المخفي الذي ما أحوجنا اليوم بإعادة سرديته لتخليد ذكرى الإبادة الجماعية التي قضت على ثلث سكان برقة تحت الحكم الفاشي الإيطالي.”

واختتمت: “كما كان الحال في الماضي هناك من اختار الانضمام إلى صفوف الطليان الفاشست وحارب في صفوفهم، هناك شخصيات اليوم من أبناء جلدتنا رخيصة قابلة لعقد صفقات ولو مع الشيطان لشراء ثمن بقاءها في السلطة.”