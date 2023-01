ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن مسؤولية حل المليشيات تقع على عاتق المجتمع الدولي، عبر وضع آليات محددة لكيفية نزع السلاح، بالإضافة إلى طرد المرتزقة الأجانب، وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أنه يمكن أن يشكل مجلس الأمن الدولي بعثة دولية أمنية مستقلة، تتبع إدارة حفظ السلام في المجلس، للإشراف على عملية متكاملة لنزع السلاح، وهو أمر اتخذ من قبل في دول شهدت صراعات أهلية مثل رواندا.

Shares

The post عقيل: مسؤولية حل المليشيات تقع على عاتق المجتمع الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية