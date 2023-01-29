مباحثات ليبية قطرية حول تبادل الخبرات في مجال العمل الاجتماعي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، أهمية تبادل الخبرات مع قطر في مجال العمل الاجتماعي العربي المشترك.

وحسب بيان صادر عن الحكومة، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، مع نظيرتها القطرية مريم بن ناصر، على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وعقد اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة يومي 25 و26 يناير الجاري، كذلك عقد اجتماع الدورة الـ78 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

والمجلس مشكل من جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، والعراق، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى مصر عضو دائم لمدة عامين، وبحضور دولة قطر، رئيسة الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.